O avançado Gustavo Tocantins está de saída do Vilafranquense, da 2.ª Liga, ao fim de duas temporadas, confirmou à Lusa o agente do jogador.

"O jogador não renovou, porque o treinador Armando Evangelista gostava muito dele e acabou por sair. Entretanto, a SAD do Vilafranquense na proposta que fez para a renovação baixou os valores ao Gustavo Tocantins e não houve acordo", admitiu o agente do jogador César Barbieri, que confirmou a saída do jogador do clube ribatejano.

Em duas temporadas desportivas a representar o Vilafranquense, Gustavo Tocantins realizou 38 jogos e apontou seis golos, ajudando na subida histórica dos ribatejanos à 2.ª Liga.

Aquando da interrupção e posterior anulação da 2.ª Liga, devido à covid-19, o Vilafranquense ocupava a 16ª posição, com 24 pontos somados em 24 jornadas, sete acima da 'linha de água', tendo conseguido a manutenção na prova.