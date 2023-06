AVS SAD esclarece: «Não existe qualquer ligação societária com o Clube Desportivo das Aves»

Através de um comunicado publicado nas redes sociais, a antiga SAD do Vilafranquense, agora conhecida como AVS Futebol SAD, esclareceu que não existe qualquer função entre esta sociedade e o Clube Desportivo das Aves, sublinhando que a ligação entre as partes diz respeito ao aluguer do estádio da equipa da Vila das Aves, que passará a ser a casa da formação que vai atuar na Liga Sabseg."Vem a AVS Futebol SAD, comunicar, para os fins tido por convenientes, que as notícias vindas a publico hoje, que dão conta de uma fusão entre esta SAD e o Clube Desportivo das Aves são falsas.Não existe qualquer ligação societária, direta ou indireta, desta SAD ou dos seus acionistas, com o Clube Desportivo das Aves, o Clube Desportivo das Aves 1930 ou a Clube Desportivo das Aves – Futebol, SAD.A vontade (e necessidade) da AVS Futebol SAD ter um Estádio com condições do nível que as competições profissionais exigem, levou esta SAD até à Vila das Aves, pela força desta Vila. Aí encontrámos uma nova casa e através do aluguer do estádio do Clube Desportivo das Aves, consumámos esta ligação que nos propomos viver com grande ambição.Estamos inseridos numa Vila de referência do futebol Nacional, pelo que tudo faremos para retribuir o excelente acolhimento que nos foi dispensado."