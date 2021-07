Balla Sangaré vai assinar com o Vilafranquense, nos próximos dias, um contrato válido por duas temporadas, segundo Record apurou. O avançado da Costa do Marfim, de 21 anos, está ligado até 2022 ao Vitória de Sernache, do Campeonato de Portugal.





Entretanto, Nuno Rodrigues está a contas com um problema num joelho e realizou ontem um exame. O médio ficará hoje a conhecer a extensão do problema.