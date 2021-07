Balla Sangare treinava há já vários dias com os restantes companheiros de equipa do Vilafranquense mas foi esta sexta-feira apresentado como reforço dos ribatejanos. Tal como Record noticiou, o avançado costa-marfinense foi oficializado com contrato até junho de 2023.





Sangare vai jogar pela primeira vez num campeonato profissional. Chegou a Portugal em 2019 para alinhar no União de Lamas, do distrital de Aveiro. Na temporada transata alinhou pelo Vitória de Sernache, do Campeonato de Portugal, onde deu nas vistas com nove golos apontados em 22 encontros oficiais.O novo reforço para o treinador Carlos Pinto vai envergar a camisola 9.