O avançado Menaour Belkheir já foi reintegrado nos trabalhos, após o ato de indisciplina ocorrido com Leo Bahia. O jogador francês assinou a nota de culpa e poderá ser opção diante do Trofense, este sábado, a contar para a 3ª jornada da Liga Sabseg.O camisola 11 dos ribatejanos ainda não tem qualquer jogo esta temporada depois de na época de estreia pela equipa de Vila Franca de Xira, em 2021/22, ter somado oito golos em 34 jogos oficiais.Leo Bahia, que se envolveu com Belkheir, fez a primeira aparição pelo Vilafranquense na vitória sobre a Oliveirense (2-1), no último fim-de-semana, em Rio Maior.