Belkheir: «Queria mesmo muito dedicar este golo ao meu pai»

Menaour Belkheir viveu uma semana difícil e acabou por decidir o jogo com a Académica (2-1), a favor do Vilafranquense. O avançado esteve em França, devidamente autorizado pelos ribatejanos, a meio da semana, para estar junto do pai, operado ao coração. O golo perto do fim no encontro com os estudantes expressou um sentimento forte por parte do camisola 19."A resposta com um golo no jogo frente à Académica foi perfeita porque era mesmo esse o meu desejo. Queria mesmo muito dedicar este golo ao meu pai e a toda a estrutura do Vilafranquense. Acabou por dar a vitória e isso fez daquele um momento especial", recordou em entrevista aos meios de comunicado do emblema de Vila Franca de Xira.O ex-Leixões contratado no último defeso assumiu que o Vilafranquense é um clube "diferente". "Estão sempre prontos para ajudar e para apoiar, mesmo sabendo que os jogos em casa são longe. Nem todos conseguem vir até a Rio Maior, mas mesmo longe do Cevadeiro sentimos a sua força e o seu apoio. São adeptos de um clube único", disse, referindo-se aos adeptos.Já a nível pessoal, Belkheir tem oito golos em 2021/22 mas quer mais. "A meta é fazer mais do que os 10 golos que fiz em 2020. Prometo que vou tentar!", reiterou.