Bernardo Martins castigado com três jogos de suspensão

Carlos Pinto tem duas dores de cabeça. O treinador do Vilafranquense perdeu dois jogadores para o embate da terceira jornada, com o Sporting da Covilhã, que se disputa na segunda-feira, sendo que Bernardo Martins foi mesmo punido com três jogos de suspensão.





O mapa de castigos do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol revela que o médio emprestado pelo P. Ferreira "agrediu um adversário com um soco na cara" e por isso recebeu um castigo agravado. O número 8 do Vilafranquense não gostou de uma falta de Rui Correia, do Nacional, e ripostou de forma violenta em relação ao jogador insular. O árbitro Ricardo Baixinho, em cima do lance, admoestou-o com o cartão vermelho aos 72 minutos. Assim, Bernardo Martins também não defrontará o Mafra e o Chaves, na quarta e quinta jornadas.Já Simão Júnior, central do Vilafranquense, cumprirá apenas um jogo de castigo depois de também ele ter sido expulso com um cartão vermelho direto ante o Nacional, na Choupana, referente ao embate da 2ª jornada da Liga Sabseg. O defesa emprestado pelo Estoril foi tomar banho mais cedo por uma "falta grosseira", segundo escreveu o juiz no relatório. "Entrou em tackle sobre um adversário com força excessiva, pondo em causa a integridade física do mesmo", pode ler-se ainda.