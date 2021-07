O Vilafranquense confirmou este sábado a contratação de Bernardo Martins, por empréstimo do Paços de Ferreira, tal como Record adiantou. O médio já poderá ser opção para Carlos Pinto na estreia oficial da temporada diante do Arouca, amanhã, em jogo da 1ª fase da Allianz Cup, no Municipal de Rio Maior.





O jogador, de 23 anos, vai para o terceiro empréstimo consecutivo, depois de ter representado o Chaves e o Sp. Covilhãs nas temporadas transatas. Começou a carreira sénior no Leixões e depois conta também passagens por Pedras Rubras, Trofense e Benfica B.Bernardo Martins já treina há vários dias no Campo Cevadeiro, em Vila Franca de Xira, apesar de só hoje ter sido oficializado. Vai envergar a camisola número 8.