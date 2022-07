Bernardo Martins encaminhado a ficar em definitivo no Vilafranquense

Bernardo Martins está encaminhado a ficar em definitivo no Vilafranquense, segundoapurou. O médio figurou em Vila Franca de Xira em 2021/22 por empréstimo do Paços de Ferreira e os desempenhos agradaram aos responsáveis ribatejanos.Na temporada transata, começou como titular mas acabou por perder influência a partir de outubro, recuperando-a na parte final da época. Fez mesmo o segundo melhor registo de jogos oficiais numa só temporada: 19.Em 2019, assinou pelos pacenses depois de deixar o Benfica e conta ainda mais um ano de contrato com os castores, com o Vilafranquense a tentar a desvinculação no imediato.Além de Bernardo Martins, os homens de Rui Borges procuram ainda um central e um extremo.