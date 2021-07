Bernardo Martins estreou-se a treinar esta segunda-feira no Campo do Cevadeiro junto dos novos companheiros de equipa. O médio ex-Sp. Covilhã deverá ser anunciado como reforço do Vilafranquense nas próximas horas.





O jogador, de 23 anos, poderá estrear-se já no sábado no primeiro particular da pré-temporada frente ao Mafra.