Besic lesiona-se com gravidade e vai ser operado

O guarda-redes Suan Besic lesionou-se com gravidade no treino do Vilafranquense da última terça-feira e vai ser operado entre quarta e quinta-feira no Hospital de São José, em Lisboa.O bósnio, de 23 anos, saiu maltratado após uma forte pancada na face, tendo ficado com mazelas no nariz e olhos.Entretanto, o guarda-redes Luís Ribeiro regressa hoje aos treinos após recuperar de Covid-19. Adriano Facchini é o habitual titular da baliza do Vilafranquense.