Bizet e Junior Franco foram operados e só voltam em 2023

Nathan Bizet e Junior Franco são baixas prolongadas para o treinador Rui Borges, segundoapurou. O avançado francês e o médio português foram operados a um joelho e só voltam a ser opção para o Vilafranquense em 2023.Bizet, de 25 anos, chegou a Vila Franca de Xira na temporada transata, cumprindo nove jogos oficiais e apontando um golo.Já Franco esteve sem clube em 2021/22 e a recuperar de uma lesão grave. Foi reforço de Rui Borges para a presente temporada. A última partida oficial realizada remonta a 2 de maio de 2021, ao serviço do Penafiel, num empate diante do Estoril, no Estádio 25 de Abril.O médio luso, de 27 anos, não chegou a ser inscrito na Liga em 2022/23 ao contrário de Bizet.