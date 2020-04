Brigues aplica rotinas: primeiro o treino, ler depois e à tarde tocar guitarra e orgão

Filipe Brigues tem-se devotado a tentar contornar possíveis malefícios que o isolamento face à pandemia pudessem trazer. Por isso, o lateral-direito português garantiu que tem optado por criar rotinas.

"Espero que estejam todos bem e com saúde, que é o mais importante. É pena que tenhamos que estar nestas situações para dar valor aquilo que realmente é importante. Não sei como é que têm passado esta situação ou os vossos dias. Eu tenho tentado criar uma rotina para me manter são porque no nosso quotidiano temos rotinas. De manhã, normalmente acordo cedo para treinar. Após o treino, tomo o meu banho e depois aproveito o resto da manhã para ler um bocadinho. O livro que estou a ler agora é o 'Tatuador de Auschiwtz', uma história interessante baseada numa outra história verídica", explicou o jogador de 29 anos num vídeo partilhado pela página de Facebook do Vilafranquense. O dia de Brigues ainda vai, contudo, a meio."Depois, armo-me em cozinheiro e sou eu que trato do almoço. Durante a tarde aproveito para descansar um bocadinho. Jogo um joguinho de Playstation de vez em quando. Para descontrair um bocado dedico-me a tocar guitarra ou então toco orgão, o mais parecido que eu tenho com piano. Faço um bocado de barulho antes de jantar. Vou ocupando os meus dias assim com esta rotina diária. Arranjo uma coisa ou outra para fazer de forma diferente", continuou por explicar.Brigues, que trocou o Chaves pelo Vilafranquense no início da época, sugeriu ainda 'O Cidadão Exemplar' aos adeptos, como filme a ver. Como série, o defesa formado no V. Setúbal falou em 'Breaking Bad'. "Para quem não viu, vale a pena", sustentou.