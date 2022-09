Bruno Almeida emprestado ao Real sem se estrear oficialmente

As entradas do espanhol Kike Hermoso (ex-Betis) e Suliman (emprestado pelo V. Guimarães) antecipavam saídas já para lá do fecho do mercado de transferências para as equipas profissionais, nos principais campeonatos da Europa.Esta sexta-feira, o Vilafranquense anunciou uma delas. Bruno Almeida, defesa-central contratado ao V. Setúbal no último defeso , está de saída para o Real e regressa à Liga 3, onde jogou na última temporada.O central português, de 22 anos, deixa os ribatejanos cedido até ao final da temporada sem se ter estreado oficialmente ao serviço da equipa de Rui Borges.O técnico do atual 2º classificado da Liga Sabseg conta para a posição com Anthony Correia e Gabriel Pereira, parelha titular desde o arranque da temporada. No plantel estão ainda opções como Thiago Freitas (ex-júnior) e os já citados Kike Hermoso e Easah Suliman.