Bruno Ferreira oficializado como reforço para a baliza

O Vilafranquense oficializou a contratação de Bruno Ferreira para a baliza, tal como Record havia avançado. O guarda-redes brasileiro, de 26 anos, estava ligado ao Náutico e assinou por uma temporada.





Na última temporada, Ferreira representou, por empréstimo, o Gil Vicente mas acabou por não realizar qualquer jogo oficial. Em declarações no Facebook oficial da SAD ribatejana, o guardião mostrou-se feliz pelo novo desafio. "Estou aqui para ajudar todos e conto com o apoio de todos", vincou o novo reforço.O novo recruta de Quim Machado vai agora discutir um lugar entre os postes com Maringá e Tiago Martins.Bruno Ferreira é o 10.º reforço confirmado pelo Vilafranquense para a nova temporada depois de anunciadas as chegadas de Marcos Vinícius (ex-Chapecoense), Diogo Coelho (ex-Nacional), Vítor Bruno (ex-Leixões), Léo Cordeiro (ex-Lus. Lourosa), Vitinho (ex-Cova da Piedade), Carlos Fortes (ex-Ittihad Tanger), Gabriel Honório (ex-Luverdense) e Rodrigo Rodrigues (ex-Paraná). Leandro Antunes regressou após um empréstimo ao Marinhense em 2019/20 e também integra o plantel.