Bruno Rafael está de saída do Vilafranquense

A ligação de Bruno Rafael com o Vilafranquense vai chegar ao fim, segundoapurou. O defesa-central e o emblema de Vila Franca de Xira chegaram a acordo para a rescisão do vínculo que ligava as partes até junho de 2023.O português contratado ao BC Branco alinhou em apenas dois encontros desde o início da temporada: ante o Arouca (Allianz Cup) e diante do Mafra (Liga Sabseg).