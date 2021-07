Bruno Rafael chegou este verão ao Vilafranquense procedente do BC Branco, onde passou a última temporada. O defesa-central português formado no V. Guimarães mostrou-se feliz pela estreia como profissional diante do Arouca (0-3), apesar da eliminação da Allianz Cup.





"Extremamente feliz por me estrear nas competições profissionais e por me estrear por este grande clube! Infelizmente o resultado não foi o desejado… Na luta por mais", vincou o jogador nas redes sociais e que tem contrato com os ribatejanos até junho de 2023.O novo camisola 3 da equipa de Vila Franca de Xira alinhou os 90 minutos no domingo.