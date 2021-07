O Vilafranquense oficializou esta segunda-feira a contratação do central Bruno Rafael até junho de 2023, tal como Record noticiou.





O defesa português, de 21 anos, cumpriu a última temporada ao serviço do BC Branco, no Campeonato de Portugal, e vai agora ter a primeira experiência nos campeonatos profissionais depois de ter feito a grande parte da formação no V. Guimarães."Prometo deixar tudo em campo e jogar todos os jogos como se fossem os últimos", vincou o novo camisola 3 da equipa de Vila Franca de Xira.