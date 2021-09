Bruno Rafael vai ser cedido

O defesa-central Bruno Rafael, de 22 anos, contratado no início da temporada ao Benfica e Castelo Branco, vai ser cedido para poder jogar com maior assiduidade. A administração da SAD ribatejana está a trabalhar nesse sentido, com vista a colocar o jogador que tem como concorrentes para o lugar os também reforços Gabriel Pereira, Prince Mendy, Simão Júnior, Marcos Valente e Deyvison.





Bruno Rafael tem contrato até 2023 com o Vilafranquense e neste momento tem pouco espaço no plantel do Vilafranquense, que conta com 30 jogadores.O jovem defesa soma duas presenças oficiais pelos ribatejanos: diante do Arouca (Allianz Cup) e frente ao Mafra (Liga Sabseg).