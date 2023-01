Bruno Silva reforça o Vilafranquense

Bruno Silva vai reforçar o Vilafranquense, segundoapurou. O lateral esquerdo é o segundo reforço dos ribatejanos na abertura de mercado de inverno e vai assinar um vínculo contratual até ao final da presente temporada.Aos 30 anos, o jogador brasileiro tem larga experiência do futebol português. Chegou em 2015/2016 para representar o Gil Vicente, tendo depois alinhado no Moreirense e no Felgueiras. Nas últimas, duas temporadas esteve em Mafra, onde realizou um total de 57 jogos, apontou 2 golos e fez três assistências.Caso o treinador Rui Borges assim o entenda o jogador já esta disponível para entrar nos eleitos para a deslocação á Covilhã, na próxima jornada da Liga Sabseg.O agora concorrente de Eric Veiga pela posição era um jogador livre desde que findou contrato com o Mafra em junho último.