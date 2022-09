Bruno Sousa anuncia saída do Vilafranquense

Bruno Sousa anunciou a saída a saída do Vilafranquense esta sexta-feira. O lateral-direito integrou a pré-temporada dos ribatejanos e foi suplente não-utilizado diante de Moreirense e Oliveirense, acabando por não fazer qualquer presença oficial na presente temporada.O defesa português, de 26 anos, regressou esta época a Vila Franca de Xira depois de ter findado 2021/22 na Oliveirense, por empréstimo dos unionistas.Bruno Sousa perdeu espaço no plantel de Rui Borges com as contratações de Léo Alaba, Edson Farías e do internacional português Sílvio. Pelo Vilafranquense, cumpriu nove jogos oficiais, todos na temporada 2021/22.