Bruno Teixeira deixa Vilafranquense

Bruno Teixeira não vai ficar no plantel sénior do Vilafranquense. O lateral-esquerdo, de apenas 18 anos, cumpriu a pré-temporada às ordens do técnico Quim Machado mas, ao contrário de André Dias, vai deixar o clube de Vila Franca de Xira.





"Comunico que terminou a minha ligação ao Vilafranquense. Quero agradecer a todos os vilafranquenses e em especial ao Piranhas do Tejo que sempre me manifestaram o seu apoio. Agora é tempo de refletir, analisar propostas e escolher o melhor para o meu futuro, sempre com a convicção que o melhor ainda para vir!", vincou o jovem defesa numa mensagem partilhada através da conta de Facebook.Teixeira chegou à formação ribatejana para jogar na equipa de juniores em 2019, proveniente do Pinhalnovense.