Bruno Vicente apresentado como diretor desportivo

O Vilafranquense apresentou Bruno Vicente como novo diretor desportivo, um cargo que não tinha ninguém destacado até à data.





O dirigente português, de 41 anos, mostrou trabalho em Angola, país onde esteve durante 10 anos seguidos, a maioria dos quais como diretor-geral do Recreativo do Libolo.No comunicado, os ribatejanos ressalvam a "notável organização e elevada capacidade na gestão de recursos humanos" que permitiram que Vicente levasse o clube do Libolo a vencer quatro títulos do Girabola (2011, 2012, 2014 e 2015).