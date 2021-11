Campo do Cevadeiro recebe embate com o Mafra no domingo

O Vilafranquense-Mafra vai ser jogado no Campo do Cevadeiro, segundoapurou. O embate joga-se a partir das 14 horas de domingo a contar para a 4ª eliminatória da Taça de Portugal. Este será também o primeiro encontro de sempre no Cevadeiro a opôr duas equipas profissionais e também a estreia do Vilafranquense na sua verdadeira casa como clube profissional.A realização do encontro foi possível depois da Federação Portuguesa de Futebol e da Polícia de Segurança Pública darem o respetivo aval ao recinto que não recebe encontros da equipa sénior desde 16 de junho de 2019, altura em que os ribatejanos carimbaram no seu reduto a subida aos campeonatos profissionais frente à União de Leiria, nos penáltis. Ou seja, 889 dias depois haverá futebol verdadeiramente em casa.Frente ao Real, na terceira ronda da Taça de Portugal, a SAD do Vilafranquense tentou realizar o jogo no Cevadeiro mas a intransigência do emblema de Monte Abraão levou o embate para Santarém.Desde que subiu à 2ª Liga, o Vilafranquense atua como visitado no Municipal de Rio Maior, a 50 quilómetros de Vila Franca de Xira.