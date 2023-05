Capitão André Ceitil anuncia saída do Vilafranquense: «Passei por muito e isso fez de mim mais jogador»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O médio André Ceitil anunciou o fim da ligação ao Vilafranquense, que terminou a 2.ª Liga no sétimo posto, e cuja SAD está de partida rumo à Vila das Aves.

Numa extensa nota publicada pelo próprio nas redes sociais, o antigo capitão dos ribatejanos fala dos "quatro anos mais prazerosos da carreira".

"Representei um clube que diz muito à minha família. Representei um clube que os meus antepassados também representaram. Representei um clube onde o meu avô foi presidente. Representei um clube com muita historia. Representei um clube que é uma referência. Representei um clube que me diz muito! No União passei por muito, tanto a nível pessoal como profissional, e isso fez de mim mais jogador mas, sobretudo, mais Homem", lê-se.

O médio, de 28 anos, prepara-se, desta forma, para abraçar um novo desafio na carreira depois de quatro épocas ao serviço do Vilafranquense.

"Foi uma grande responsabilidade mas uma enorme honra para mim poder capitanear o União durante estes anos com grupos cheios de homens de VALOR e de CARÁCTER!", despediu-se André Ceitil, deixando um especial agradecimento aos colegas de equipa da temporada que agora finda.

"Com tantas adversidades e instabilidade, deixámos o União na melhor classificação de sempre dos campeonatos profissionais"", acrescentou.

Refira-se que a Sociedade Anónima Desportiva ribatejana despediu-se de Vila Franca de Xira para se instalar na Vila das Aves, onde vai assumir uma nova designação (Aves SAD) e um novo emblema.