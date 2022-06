Capitão André Ceitil renova com o Vilafranquense

Na última época, Ceitil recuperou de uma grave lesão e participou em 14 partidas.

André Ceitil vai continuar no Vilafranquense. O capitão dos ribatejanos assinou contrato com os ribatejanos num momento revelado pelas redes sociais da SAD da formação de Vila Franca de Xira.O médio português, de 27 anos, vai para a quarta época com a camisola do Vilafranquense, um clube com um grande legado familiar para o jogador que até nasceu em Lisboa mas cresceu no concelho vilafranquense.