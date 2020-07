Carlos Fortes: «A minha meta pessoal está nos 15 golos»

Carlos Fortes é o mais recente reforço do Vilafranquense tendo um objetivo traçado no capítulo individual. O avançado português, de 25 anos, assinou por dois anos com os ribatejanos onde espera chegar aos 15 golos em 2020/21.





"O meu objetivo principal passa por ajudar a equipa. Todos os jogadores pensam nisso, jogar na minha posição requer golos. Vou dar o máximo para atingir o nível mais elevado possível. A minha meta pessoal de golos está nos 15. Espero lá chegar e depois conseguir atingir mais", reiterou o dianteiro em declarações ao Canal 11.Fortes explicou, depois, o que tem o Vilafranquense para oferecer. "Foi-me apresentado um projeto ambicioso. Está a ser construída uma equipa muito competitiva, com muito bons jogadores. Fiz hoje o meu primeiro treino e pude constatar que a equipa tem jogadores com muita qualidade. Espero que consigamos atingir os nossos objetivos que é o mais importante", sublinhou o jogador que representou os marroquinos do Ittihad Tanger e os romenos do Universitatea Craiova na última época. "São aprendizagens e vivências que levamos de uma carreira que acaba rápido. Estou muito feliz por as ter tido", acrescentou o avançado que vai ter a concorrência de João Vieira, Leandro Antunes, Vitinho e Tarcísio no ataque.