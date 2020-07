Carlos Fortes regressa a Portugal para representar o Vilafranquense

Carlos Fortes é o mais recente reforço do Vilafranquense. O avançado português, de 25 anos, regressa a Portugal para ingressar no clube de Vila Franca de Xira depois de na última temporada ter alinhado pelos marroquinos do Ittihad Tanger e pelos romenos do Universitatea Craiova.





Fortes deixou Portugal pela última vez em 2018, altura em que representava o Vizela, clube eliminado pelos ribatejanos no playoff de acesso à Segunda Liga.O possante avançado, de 1,88 metros, é o quinto reforço oficializado pela SAD de Vila Franca de Xira depois de Diogo Coelho (ex-Nacional), Marcos Vinícius (ex-Chapecoense), Leo Cordeiro (ex-Gil Vicente) e Vítor Bruno (ex-Leixões).Em declarações ao Facebook da SAD do Vilafranquense, Fortes reiterou a vontade de abraçar o novo projeto de carreira. "Foi ótimo regressar a Portugal e ingressar neste projeto que é bastante ambicioso. Espero ajudar a equipa a alcançar os seus objetivos, relançar a minha carreira e fazer bastantes golos", vincou o dianteiro que também passou pelo Sp. Braga.