Carlos Fortes foi o vencedor do prémio de melhor jogador do mês de setembro, atribuído pelos votos dos adeptos do Vilafranquense através das redes sociais. O avançado português ex-Ittihad Tanger, de 25 anos, alinhou em quatro jogos no mês passado, três deles como titular, apontando um golo (ao Penafiel).





O reforço para 2020/21 bateu a concorrência dos colegas de equipa André Ceitil e André Dias.