Carlos Pinto: «Acredito que não vamos passar pelas dificuldades da última época»

Carlos Pinto liderou o Vilafranquense na reta final da última temporada. O treinador contratado para suceder a João Tralhão em 2020/21 não evitou a descida na última jornada, em Vizela, acabando por continuar a liderar os ribatejanos depois de estes terem sido convidados para permanecer na Liga Sabseg depois das falhas no processo de candidatura do Cova da Piedade. Após o apito final em Vizela, Carlos Pinto apontou a outras metas em 2021/22, mas garantiu agora que estas não se irão alterar: o Vilafranquense aponta à permanência.





"Não vamos alterar os objetivos [permanência]. Neste momento, o investidor está mais preocupado em fazer um bom plantel e um bom campeonato. São esses os objetivos do Vilafranquense. Acredito que não vamos passar pelas dificuldades que este clube passou a época passada. Obviamente, na fase inicial vamos passar por dificuldades porque em termos de plantel estamos muito curtos. Por isso, é que eu disse que ainda vamos ao mercado buscar seis ou sete peças para tornar este grupo forte. Acredito que vamos formar um grupo forte. Todos aqueles que vierem para cá vêm num contexto, obviamente, diferente. O Vilafranquense é um clube diferente mas tem aquilo que eu digo aos jogadores quando tenho a hipótese de falar com eles: é um clube cumpridor. Hoje, em Portugal, ter um clube que pague em dia não é fácil. O Vilafranquense consegue isso, é um clube apetecível. Para o ser no futuro, é importante fazer uma boa época e uma época tranquila em relação ao que aconteceu na época passada. O clube está a estruturar-se. O próprio Campo do Cevadeiro vai entrar em obras. O Vilafranquense já há dois anos que joga sempre fora. Em Rio Maior acabamos por jogar sempre também fora. Não é fácil gerir isso. O mais importante é o projeto. Na minha opinião, está a ser muito bem feito pelo investidor. É importante fazer uma boa e competitiva equipa. Queremos fazer um bom campeonato esta época porque esse foi o objetivo definido pelo investidor", explicou o treinador de forma detalhada.Recorde-se que o Vilafranquense perdeu na 1ª fase da Allianz Cup, diante do Arouca (0-3) , depois de ter arrancado os treinos de forma tardia, apenas a 1 de julho, após ter sido confirmada a descida do Cova da Piedade.