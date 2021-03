Carlos Pinto: «É fundamental libertar os jogadores e eles perceberem que há qualidade»

Carlos Pinto estava desempregado desde Chaves e explicou as razões que o levaram a aceitar orientar o Vilafranquense, uma equipa com um perfil diferente dos últimos projetos que abraçou na Segunda Liga.





"Sou treinador de futebol. Sou um treinador que luta para subir de divisão mas também já trabalhei em equipas que lutaram para não descer O mais importante é o prazer que sinto em treinar. Obviamente, aceitei este convite pela qualidade da equipa, como primeira razão. Já tive a oportunidade de falar com os jogadores. Já se fala há muito tempo da qualidade desta equipa. Tem de o provar em campo. Temos de o provar até ao final da época que esta equipa tem qualidade. Temos de sair o mais rápido possível desta situação que não é agradável para todos: para o clube, para os jogadores", frisou na apresentação o técnico, de 48 anos, que fica com contrato de ano e meio, reforçando a ideia inicial."O que me interessou [no Vilafranquense] foi o que disse há bocado: o prazer do treino, do jogo e pelos jogadores. Foi sobretudo isso que me levou a aceitar o convite do Vilafranquense na pessoa do [Pedro] Bessa e do Rodolfo [Frutuoso]. Foram as pessoas que falaram comigo", vincou que abraça o Vilafranquense a quatro pontos da zona de descida."O objetivo é sair rapidamente desta zona que não é confortável. Temos vários jogos até ao final do campeonato para resolver essa situação. Aproveito para mandar um abraço ao João Tralhão que eu considero uma pessoa que tem grande capacidade mas que infelizmente o futebol é isto. O importante é sair rapidamente desta situação, trabalhar estes jogadores e perceberem que eles têm qualidade. Há que trabalhar a parte mental porque nestes dois meses e meio [até ao fim] não há outra parte a trabalhar. Há que trabalhar também a parte estratégica, tática, a organização e definir bem os momentos para os jogadores puderem executar em campo.""Não é um trabalho redobrado. O jogador, naturalmente, quando entra em funções um treinador [novo], costumo dizer que entra numa lua-de-mel. Já se motiva por ele próprio. Nos primeiros jogos é importante ter resultados positivos e isso é, claramente, a grande motivação dos jogadores. O mais importante para mim é que os jogadores acreditem numa ideia diferente de um treinador diferente. A partir do momento em que eu ou qualquer treinador consiga isso dos seus jogadores, acreditando numa ideia e no processo, estaremos sempre muito mais perto do sucesso.""Foi o normal. O que disse em tom de brincadeira aos jogadores é que não me precisava de preocupar com a intensidade porque sabia que ela ia estar presente. Foi aquilo que lhe disse. Uma das coisas que é importante que eles percebam é que tive oportunidade de vir aqui com o Paços de Ferreira na Taça de Portugal e tive a possibilidade de conhecer o Campo do Cevadeiro cheio. A massa associativa foi claramente muito importante, naquela altura, para a vitória do Vilafranquense. Obviamente, também com a qualidade do Filipe [Coelho], o treinador, e dos jogadores. A bancada empolgou e gostaria de ter a bancada cheia no futuro para que os adeptos nos possam apoiar e incentivar, para nos levarem a outro patamar.""As ideias não vão ser muito diferentes, esta é a realidade. Há algumas nuances, dinâmicas diferentes. O sistema e a estrutura não valorizo muito. Interessam as dinâmicas. Vamos trabalhar isso com algum tempo. Importante era mudar muita coisa, sei que era fundamental, até porque temos pouco tempo. Fundamental é libertar os jogadores e eles perceberem que há qualidade. Temos de metê-la dentro de campo.""Tenho o Pedro Machado que já trabalha comigo há alguns anos, que é o meu adjunto e faz também trabalho de observação. O Ricardo Rocha é um elemento novo que foi meu colega durante alguns anos como jogador, em alguns clubes, e vem como adjunto. E temos os três elementos da casa que ficaram: o Pedro Caravela, o João Gavazzo e o Carlos Fialho.""A mensagem é positiva. Costumo dizer que nas alturas más é que os adeptos fazem a diferença. Na adversidade é que eles têm de estar presentes. Os jogadores têm a noção que poderiam ter dado muito mais até ao momento. A verdade é que não deram. Contamos com os adeptos até ao final da época para apoiarem estes jogadores."