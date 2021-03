Carlos Pinto é o treinador escolhido pelo Vilafranquense

Carlos Pinto vai suceder a João Tralhão como treinador do Vilafranquense, segundo Record apurou. O técnico português, de 48 anos, estava sem clube desde que deixou o Chaves no início de fevereiro, após 19 jornadas, com 30 pontos no 5º lugar na Liga Sabseg. Esta quarta-feira já orientou o treino do Vilafranquense.





Carlos Pinto será o terceiro treinador esta temporada ao serviço dos ribatejanos. Recorde-se que Quim Machado começou a temporada, sendo rendido em outubro por João Tralhão. O técnico natural de Paços de Ferreira é um desejo antigo da SAD de Vila Franca de Xira que já tinha tentado contar com seus préstimos anteriormente. No currículo conta com duas subidas à Primeira Liga: o Santa Clara, em 2017/18, e o Famalicão, em 2018/19. Pelo Freamunde, subiu ainda do Campeonato Nacional de Seniores à 2ª Liga em 2013/14.O Vilafranquense está pela segunda época seguida no segundo escalão do futebol português. Atualmente, conta com 22 pontos em 22 jornadas, a quatro pontos do primeiro clube na zona de descida: o Varzim, com 18, mas com 23 rondas disputadas.O próximo compromisso dos unionistas é já no sábado, no reduto do Casa Pia, em jogo da 24ª jornada da Liga Sabseg, já com Carlos Pinto no banco.