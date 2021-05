O treinador do Vilafranquense, Carlos Pinto, não desiste, apesar de ter caído para o último lugar após a derrota (1-3) com o Varzim. "Sentimos uma enorme frustração, pois fomos superiores. É nestas alturas que se veem os grandes homens. É difícil mas não é impossível", afirmou o técnico, confiante para as três jornadas finais.