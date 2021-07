Deyvison é reforço do Vilafranquense

Deyvison é o mais recente reforço confirmado pelo Vilafranquense. O central brasileiro, de 32 anos, reforça a equipa de Vila Franca de Xira, tal como Record noticiou, por uma temporada.





Trata-se de um regresso a Portugal e uma adição experiente ao plantel comandado por Carlos Pinto. Deyvison alinhou pela primeira vez em solo lusitano em 2013/14, ao serviço do Tondela, de onde saiu em 2015 rumo ao Marítimo. Depois de três épocas no insulares ainda jogou mais duas ao serviço do Arouca de onde saiu para jogar no Chipre, pelo Ethnikos Achnas, onde esteve até junho último.Em 2014/15, Deyvison e Carlos Pinto coincidiram no Tondela que no final dessa temporada haveria de ascender à Primeira Liga.O defesa conta ainda passagens por Unitri, URT, América Mineiro e Kartalspor.