Carlos Pinto: «Tivemos o domínio completo do jogo, frente à Académica estamos preparados»

Carlos Pinto era um homem satisfeito com o desempenho do Vilafranquense no fim do jogo com o Cova da Piedade (0-0), apesar de não ficar com o resultado. O treinador dos ribatejanos teceu elogios aos jogadores.





"Não concordo que tenha sido o melhor jogo da época. A partir do momento em que perdemos com o Arouca, eu disse aos jogadores que já tínhamos uma equipa à minha imagem. Acreditei que era possível chegarmos ao nosso objectivo e ainda acredito apesar deste empate hoje. Perdemos, a seguir, com o Varzim e fizemos um belíssimo jogo, tal como contra o Ac. Viseu. Hoje voltámos a fazê-lo, com domínio completo do jogo. Tivemos várias oportunidades de golo. Ficamos com um sentido de frustração mas fico, obviamente, muito feliz pelo desempenho que os jogadores tiveram e pela atitude. Deram tudo dentro de campo. A bola não entrou, infelizmente, mas merecem os parabéns pelo desempenho que tiveram", frisou o técnico em conferência de imprensa que chegou ao 10º encontro ao serviço do Vilafranquense."Não o entendo como uma oportunidade extra e explico porquê. Nós jogámos os 90 minutos e deixo um ponto final sobre essa questão. É a ideia que eu tenho. Neste momento estou a tirar o 4º nível de treinador. É sobre isso que posso falar. Estamos preparados e confiantes para o jogo. Temos dois jogos para chegar ao nosso objetivo. É nisso que temos nos focar. O que peço aos meus jogadores é estarem focados naquilo que podemos controlar. Estamos confiantes para o jogo com a Académica. Os jogadores estão confiantes mas estavam desiludidos no balneário. Sobre a situação do jogo com a Académica prefiro não falar. Em termos desportivos é muito subjetivo. Pode ser positivo ou negativo. Neste momento poderíamos ter 31 pontos mas temos 30. Poderá ser importante como poderá não ser. Depende do que ocorrer nos dois jogos.""Este é um momento de superação. Não temos de olhar para a dificuldade, temos de olhar para a oportunidade. É com essa objetividade que vamos para o jogo. É uma coisas que gosto de passar aos jogadores. Entro numa família e não estamos aqui para ter dificuldades. Temos de olhar para o que é o mais importante. Estamos a passar uma situação pandémica ainda que já estejamos a melhorar. Na Faixa de Gaza rebentam-se bombas. Nós temos saúde e estamos a fazer o que gostamos. A dificuldade nunca pode estar presente. Temos de olhar sempre para as coisas no sentido de oportunidade. Vamos ter novamente uma oportunidade para chegar aquilo que queremos: uma vitória. Temos o jogo da Académica e depois com o Vizela. A equipa neste momento tem de perceber que da maneira que está a jogar, dentro de campo pode jogar com qualquer equipa.""Sendo muito sincero, o Vilafranquense, com todo o respeito que me merecem todas as equipas da 2ª Liga, podemos jogar com qualquer uma de igual para igual. Olhando para Académica e Vizela, temos de manter o foco para ganhar esses dois jogos. É claramente uma oportunidade que temos com ambos."