Ceitil e a braçadeira: «Carrego uma grande responsabilidade não só pelo presente, mas também pelo passado»

André Ceitil está na terceira temporada com a camisola do Vilafranquense e é apenas mais um membro da família a jogar pela equipa de Vila Franca de Xira . O médio português revelou o que sente com a braçadeira dos ribatejanos."É uma enorme honra e um orgulho imenso capitanear este grupo de trabalho e representar a União Desportiva Vilafranquense, que tem tanto significado para mim e para a minha família. Carrego uma grande responsabilidade, não só pelo presente, mas também pelo passado, visto que os meus familiares que vestiram as cores do clube também foram capitães de equipa na União. Sinto-me à altura desse desafio. Este grupo de trabalho é cinco estrelas e isso ajuda bastante. Tenho a certeza que é dos melhores grupos com quem já convivi no futebol", reiterou ao site dos unionistas.O capitão do Vilafranquense, de 27 anos, mostrou-se satisfeito pelo facto de a equipa já ter assegurado a permanência."Assegurar a manutenção a três jornadas do final do campeonato é algo fantástico e formidável no contexto do nosso clube. Depois das dificuldades vividas na época passada na União Desportiva Vilafranquense, garantir a manutenção nesta fase do campeonato é um sentimento de dever cumprido e também de muito orgulho. A União é um clube que tem vindo a crescer e tem dado provas de que está nas competições profissionais para ficar. Agora, o objetivo passar por continuar a construir e cimentar o lugar do Vilafranquense na 2.ª Liga e tornar o clube cada vez mais forte, estruturado e melhor", vincou Ceitil que em 2021/22 soma 11 jogos oficiais após ter voltado em janeiro depois de uma paragem de 14 meses por lesão.