O Vilafranquense e Stephane Sparagna chegaram a acordo para a rescisão do contrato que terminava no final de julho. Antes da deslocação a Vizela, já o defesa-central, de 26 anos, tinha rumado para França, onde está a recuperar de uma lesão decorrente de uma hérnia.





Trinta jogos em temporada e meia com um golo marcado – no triunfo (3-2) diante do FC Porto B em 2019/20 – foi o registo do francês ao serviço dos ribatejanos, depois de ter representado o Boavista (chegou em 2017) e o Marselha. Durante este período nunca se conseguiu afirmar como titular indiscutível no Vilafranquense.