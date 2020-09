Todos os jogadores que chegaram do estrangeiro podem ir a jogo com o Benfica B, na estreia na Segunda Liga, agendada para domingo, a partir das 18 horas no Benfica Campus. Os certificados internacionais chegaram e Quim Machado tem mais cinco opções.





Marcos Vinícius (ex-Chapecoense), Bruno Ferreira (ex-Gil Vicente), Gabriel Honório (ex-Santa Rita), Carlos Fortes (ex-Ittihad Tanger) e Rodrigo Rodrigues (ex-Paraná) são elegíveis para o primeiro embate a sério do Vilafranquense em 2020/21.Os ribatejanos findaram a pré-temporada com saldo positivo nos particulares disputados: vitórias ante Varzim (1-0), Belenenses SAD (2-1) e Farense (2-1); dois empates com Ac. Viseu (0-0) e Académica (0-0); e uma derrota com o Estoril (4-3).