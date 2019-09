Charles já não regressa

Charles Raphael não tem interesse em voltar ao Vilafranquense, na reabertura de mercado de Janeiro. O médio emprestado pelo Santa Cruz chegou, foi apresentado, treinou e no dia seguinte regressou ao Brasil. Ytalo Pontes, empresário do jogador, veio esclarecer a situação. "A questão não foi física mas sim burocrática, pois não tivemos tempo de ajustar o empréstimo", garantiu, referindo ainda que "o jogador descartou esta situação e não irá voltar em janeiro, pois não gostou do clube, da sua estrutura e até dezembro terá convites para ficar a jogar no Brasil".





, o diretor desportivo do Vilafranquense Bruno Vicente sublinhou que Charles pediu "coisas que não estavam contratualizadas e que mais nenhum jogador no plantel tem": "Queria um carro e uma casa virada para o mar. Pagámos-lhe a estadia e a viagem para Portugal mas entendemos que também não deveria ficar no plantel", deixou claro.