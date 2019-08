Charles Raphael é reforço por empréstimo do Santa Cruz

Charles Raphael é o mais recente reforço oficializado pelo Vilafranquense. O médio-defensivo brasileiro, de 24 anos, chega emprestado pelo Santa Cruz por uma temporada, ficando os ribatejanos com opção de compra no final da mesma.Pelo clube do Recife, Charles disputou 37 partidas oficiais em 2019 em 44 possíveis, apontando ainda quatro golos pelo emblema da Série C brasileira.O futebolista de 1,84 metros que também pode jogar como central cumpriu toda a formação no Macaé de onde saiu em 2018 rumo ao Santa Cruz.Charles é o 19.º reforço às ordens de Filipe Moreira que contou nesta janela de mercado com os ingressos dos guarda-redes Rodrigo Josviaki, Maringá e Filipe Semedo; dos defesas Alan Bidi, Kassio, Denis Martins, Polidoro Júnior, Neguete, Nelsinho e Filipe Brigues; dos médios Pedró, Pepo, Ulisses Oliveira e Filipe Oliveira; e dos avançados Tarcísio, Hinestroza, Leandro Souza e Silas.