Charles Raphael foi uma das últimas contratações do Vilafranquense mas ainda não irá começar a treinar no imediato com Filipe Moreira, segundo Record apurou. O médio brasileiro emprestado pelo Santa Cruz irá apenas começar em Vila Franca de Xira em janeiro, tendo inclusivamente já regressado ao país-natal.





Ainda assim, as novidades no meio-campo não ficam por aqui. O médio português Pedró rescindiu contrato e está livre para assinar por qualquer emblema. O veterano jogador, de 32 anos, cumpriu três presenças com a camisola dos ribatejanos mas apenas foi titular diante do Casa Pia, partida a contar para a Taça da Liga, não sendo utilizado nos dois derradeiros encontros.