Cinco caras novas já fizeram exames no Vilafranquense

O Vilafranquense deu início à temporada 2021/22 com várias caras novas para atacar a Liga Sabseg, escalão onde vai continuar por troca com o Cova da Piedade. O guarda-redes Luís Ribeiro (ex-Penafiel), os laterais-direitos Bruno Sousa (ex-Casa Pia) e Edu Machado (ex-Leixões), o central Bruno Rafael (ex-BC Branco) e o defesa-esquerdo Léo Bahia (ex-UD Oliveirense) já efetuaram ontem os exames médicos e são todos opção para o técnico Carlos Pinto.

O guarda-redes Luís Ribeiro chega aos ribatejanos após duas épocas como titular no Penafiel. Formado no Sporting, nunca teve oportunidades no plantel principal, que então contava com Rui Patrício. Estreou-se no escalão principal em 2016/17, com a camisola do Estoril. Agora terá a concorrência de Adriano Facchini (ex-Cova da Piedade), que também assinou pelo Vilafranquense. Apesar dos 38 anos, o brasileiro continua em forma como mostrou na última época.