Confirmadas duas saídas: Gabriel Mutombo e Filipe Melo

Gabriel Mutombo, central de 26 anos que ingressou no Vilafranquense em Janeiro de 2022, a título de empréstimo, vai regressar ao Troyes de França. No entanto, existe interesse dos ribatejanos na continuidade no jogador de 26 anos e 1,91m, que pode regressar a Vila Franca de Xira, seja por nova cedência temporária ou a título definitivo. Desde fevereiro, quando reforçou a equipa portuguesa, Mutombo participou em dez partidas pelo Vilafranquense, nove das quais como titular. Pelo Troyes, alinhara em apenas um jogo, para a Taça de França.

Por outro lado, também Filipe Melo, experiente médio defensivo de 32 anos vai dar um novo rumo à sua carreira, depois de representar União de Lamas, Beira Mar, Espinho, Arouca, Naval, Moreirense, Shefield Wednesday, Paços de Ferreira, Chaves, Farense e, na época passada, o Vilafranquense, cuja camisola envergou por 15 ocasiões, sem golos marcados pelos ribatejanos.

Começa a ganhar forma, assim, o grupo que o novo técnico, Rui Borges, vai orientar na 2ª Liga em 2022/23. Para já, Mutombo e Filipe Melo estarão fora dos planos.