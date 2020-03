Coronavírus: Filipe Brigues usa a imaginação para passar o tempo

O futebolista Filipe Brigues está a seguir o plano de treino individual que a equipa técnica do Vilafranquense preparou e explicou que tem usado a "imaginação" para ultrapassar as limitações provocadas pela pandemia de Covid-19.

"Estar ocupado com o exercício físico é muito importante. Temos de mantermo-nos ativos. Aproveito nestes dias, para colocar a leitura em dia, ver filmes e algumas séries, coisas que nem sempre temos tempo, durante a semana normal de trabalho", explicou à página do Facebook do clube da 2.ª Liga.

O defesa, de 29 anos, e que até ao momento realizou 14 jogos pelos ribatejanos, admite que "nesta fase é muito importante usar a imaginação" para manter a ocupação e o equilíbrio.

"E, mais importante que isso tudo é ficar em casa e seguir as indicações da Direção Geral de Saúde, para que em breve possamos voltar à nossa vida normal", explicou.

Após 24 jornadas, o clube de Vila Franca de Xira segue na 16.ª posição da 2.ª Liga, sendo a primeira equipa acima da 'linha de água', com 24 pontos, mais sete do que Cova da Piedade (17.º) e mais 13 em relação ao lanterna-vermelha Casa Pia.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 341 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.

Em Portugal, há 23 mortes e 2.060 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.