Coronavírus: Izata e Pepo fazem apelos e apostam fazer coisas diferentes

Diogo Izata e Pepo lançaram apelos através do Facebook oficial da SAD do Vilafranquense para que as pessoas se resguardem da pandemia do novo coronavírus. O capitão dos ribatejanos deixou um apelo e mostrou como se prepara em casa.





"Tenho tentado manter em forma em casa para que quando voltemos ao campeonato, esteja bem fisicamente. Espero que tenham tido as devidas precauções para ficar em casa para que esta luta passe rápido e voltemos rapidamente às nossas vidas", reiterou Izata, de 23 anos.Já o médio, que esta terça-feira cumpriu 26 anos de idade, apelou a que a população aposte na quebra da rotina."Esta quarentena fique em casa, cumpra com as recomendações da Direção Geral de Saúde e protejam-se a vocês e aos seus. Aproveitem para fazer coisas que não faziam quando não tinham tempo, quando se queixavam que a vida era só trabalho. Aproveitem para desfrutar um bocadinho, para ler um livro ou fazer uma videochamada com um amigo que não viam há imenso tempo. Protejam-se e fiquem em casa", reiterou Pepo.