Coronavírus: Treinador Armando Evangelista explica as novas rotinas

Armando Evangelista continua a exercitar-se neste momento, ainda que as competições tenham sido interrompidas pela Covid-19. O treinador do Vilafranquense explicou que a condição física tem de ser precavida mas que também há espaço para outras atividade num momento em que o momento de debate com a pandemia do novo coronavírus.





"Tendo a obrigação de estar em isolamento social para cuidar da nossa saúde e de todos aqueles que nos rodeiam, sejam familiares, atletas ou público em geral, há que seguir as medidas e preparar treinos individualizados para que os nossos atletas não estejam parados. Há que aproveitar para pôr alguma leitura em dia e para fazer atividades em família. Este é o nosso dia-a-dia, são estas as nossas rotinas. Desejo que toda a gente cumpra as normas impostas pela Direção Geral de Saúde para que tudo corra bem. De certeza que vai correr", referiu o técnico, de 46 anos, através de um vídeo no Facebook oficial dos ribatejanos.O Vilafranquense ocupa neste momento o 16º lugar da 2ª Liga, com 24 pontos em 24 jornadas, mais sete do que o Cova da Piedade, a primeira equipa na zona de despromoção.