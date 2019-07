Defesa central Célio Santos regressa a Portugal para jogar no Vilafranquense

O defesa central brasileiro Célio Santos, de 31 anos, é reforço do Vilafranquense, revelou esta terça-feira o clube que subiu à 2ª Liga."A administração da União Desportiva Vilafranquense -- Futebol SAD informa que chegou a acordo com o atleta brasileiro Célio Santos, num contrato válido para a próxima época desportiva", referiu o clube de Vila Franca de Xira.O jogador chega ao Vilafranquense depois de ter jogado nos tailandeses do Muangthong United.Desde que saiu do Brasil, em 2010, o central jogou em vários países, entre os quais Portugal, com uma passagem pelo Belenenses em 2010/11, além de Moldávia, Ucrânia, Roménia, Irão, Emirados Árabes Unidos, Coreia do Sul e Tailândia.No Vilafranquense o jogador disse querer "dar o melhor" e "ajudar a fazer um bom campeonato", que significa "manter-se na 2ª Liga".Célio Santos tem dupla nacionalidade, timorense e brasileira, devido ao facto de a sua avó ter nascido em Timor-Leste.Descobri que podia pedir a nacionalidade timorense quando estava nos Emirados e, depois de dois anos a reunir toda a papelada, lá consegui", revelou.O Vilafranquense tinha anunciado na segunda-feira mais duas contratações, dos guarda-redes brasileiros Maringá (ex-Beira-Mar por empréstimo do Desportivo das Aves) e Rodrigo Josviaki (ex-FC Stumbras/Lituânia).A equipa inicia a 2ª Liga com uma visita ao Feirense, clube despromovido da Liga principal.