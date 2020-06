Defesa Rafael Furlan está de saída do Vilafranquense

O defesa esquerdo Rafael Furlan está de saída do Vilafranquense, da 2.ª Liga, confirmou à agência Lusa o próprio jogador.

A administração da SAD Ribatejana chegou a efetuar uma proposta de renovação de contrato ao jogador, mas não houve entendimento com o empresário do jogador António Teixeira e confirmou-se a saída do Vilafranquense.

Rafael Furlan chegou oriundo do Farense e esteve apenas seis meses ao serviço dos ribatejanos. Durante esse período realizou seis jogos e apontou um importante golo, que valeu o triunfo frente ao Sporting da Covilhã, por 1-0.

Aquando da interrupção e posterior cancelamento da II Liga, devido à pandemia de covid-19, o Vilafranquense ocupava a 16.ª posição, com 24 pontos, sete acima da 'linha de água', tendo conseguido a manutenção na prova.