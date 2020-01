Dénis Martins: «Está a ser a melhor temporada da minha carreira»

Dénis Martins recebeu do Sindicato de Jogadores o galardão de Melhor Jovem da 2ªLiga referente a outubro e novembro e deixou claro que fez a melhor opção em voltar a Vila Franca de Xira no início da temporada.





"Está a ser a melhor temporada da minha carreira. Regressar ao Vilafranquense significou muito para mim. Já cá tinha estado uma época e meia, numa divisão abaixo, e foi muito importante voltar, visto que na equipa B do Vitória de Guimarães não tive muitas oportunidades", reiterou o central português de 22 anos em declarações ao site do Sindicato. O defesa que soma 14 presenças oficiais pelos ribatejanos esta época garantiu que foi com alguma presença que recebeu o prémio."Na realidade não estava muito à espera porque havia outros fortes candidatos. Mas, pelo trabalho e exibições que tenho feito ao serviço do Vilafranquense, achava que tinha possibilidade de ser o escolhido", reiterou Dénis, que repete a nomeação de melhor jovem do mês na 2ª Liga agora para o mês de dezembro.A passagem pelo Benfica Campus garantiu-lhe uma boa experiência na carreira que também revelou: "Foi onde aprendi as minhas bases como jogador. Fui para o Benfica com nove anos e tive a oportunidade de jogar ao lado do Rúben Dias e do Ferro, que agora estão na equipa principal. Complementando isso com a minha formação no Vitória de Guimarães, onde tive a oportunidade de ser campeão nacional de juvenis, sinto que tive uma boa aprendizagem nesses dois clubes", constatou o agora jogador do Vilafranquense.