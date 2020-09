Dénis Martins finda ligação com o Vilafranquense

Dénis Martins deixou de ser jogador do Vilafranquense, segundo Record apurou. O central português, de 23 anos, que tinha vínculo até junho de 2021, acertou a saída com os ribatejanos naquela que era a segunda passagem pelo emblema de Vila Franca de Xira. Chegou ao Vilafranquense em 2016, ainda no Campeonato de Portugal, deixando o clube em 2018 para rumar ao V. Guimarães.





Na temporada transata, Dénis cumpriu 20 jogos oficiais a que juntou três golos naquela numa época que coincidiu com a estreia do Vilafranquense em provas profissionais.Em 2020/21, viu o espaço reduzido com a contratação de Diogo Coelho e com o recuo de André Ceitil para a posição de central, titular na estreia na 2ª Liga diante do Benfica B. Além disso, a SAD vilafranquense aguarda ainda a chegada do brasileiro Fernando Timbó nos próximos dias , ex-Londrina.À parte de Timbó, o plantel comandado por Quim Machado contará, além de Diogo Coelho e Ceitil, também com Alan Bidi e Sparagna para o centro da defesa.